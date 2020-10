Vídeo: Homem que agrediu mulher com socos no rosto responde a 10 crimes de violência contra mulheres

PUBLICIDADE

Um vídeo, postado nessa quarta-feira (14), flagrou um homem agredindo uma mulher com socos no rosto, na cidade de Ilhéus, cidade do sul da Bahia. De acordo com a polícia local, esse é o 11º registro de agressão na ficha de Carlos Samuel Freitas Costa Filho. Após o caso desta semana, a polícia procura pelo investigado.

Os registros de agressões que constam na ficha criminal do suspeito foram contra ex-namoradas e contra mulheres da própria família, informou a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Ilhéus, Márcia Rezende, ao Portal G1.

Márcia relatou ainda que o acusado será intimado, assim como a vítima. A mulher que aparece nas imagens sofrendo as agressões não havia registrado boletim de ocorrência contra o suspeito até esta quinta-feira (15). Mesmo assim, a polícia iniciou as investigações e faz buscas por Carlos Samuel.

Pelo vídeo, é possível ver que o homem não se intimida com a câmera. Ele chega a falar com a mulher que filma a agressão e, em seguida, desfere socos contra a vítima. (veja o vídeo abaixo. As imagens são fortes).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma moradora gravou o momento em que o Carlos Samuel agride a vítima perto de um carro, na frente de uma casa.

Pelo vídeo, a vítima insinua que o suspeito já teria a agredido antes. Além disso, é possível ver que o homem falou com a moradora que estava gravando a agressão. Carlos Samuel deu a entender que a pessoa que filmava tinha dito que um homem ia descer da casa para contê-lo, e chama esse outro homem para briga.

“Cadê o homem que você disse que vai descer? Cadê ele? Manda ele descer que eu quero ver”, disse o suspeito.

Logo depois, vítima voltou a pedir que o agressor fosse embora, mas não foi atendida. Ele, então, a agride com uma sequência de murros no rosto.