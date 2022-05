Vídeo: homem é prensado em elevador hidráulico e tem parada cardíaca

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram massagem cardiorrespiratória, para reanimar vítima de acidente de trabalho

Um homem de 54 anos foi prensado por um elevador hidráulico contra o teto, enquanto trabalhava na garagem de um prédio situado no Setor Terminal Norte (STN), em Brasília (DF). O acidente de trabalho aconteceu nesta quarta (25) e devido à pressão do equipamento, a vítima teve parada cardiorrespiratória no local.

O acidente mobilizou militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o SAMU em uma corrida contra o tempo. Quando as equipes chegaram ao local, o homem já havia sido retirado do elevador hidráulico. Porém, estava sem batimentos cardíacos e sem respiração.

Foram iniciadas as manobras de reanimação e acionado o suporte avançado do CBMDF. Após 35 minutos de atividades que envolveram as compressões mecânicas, aplicação de medicamentos e monitoramento com o equipamento DEA (Desfibrilador externo automático), que indicou o acionamento de dois choques elétricos, a vítima reagiu aos estímulos, apresentando o retorno dos sinais vitais.

A vítima foi levada ao HRAN inconsciente e instável.

O vídeo a seguir mostra o momento do atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros:

Vídeo: CBMDF