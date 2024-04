Vídeo: homem e idoso brigam com armas brancas no litoral de SP

Em São Vicente, no litoral de São Paulo, dois homens, um de 65 e outro de 41 anos, foram flagrados em um confronto, ameaçando-se mutuamente com facas. O incidente ocorreu na Praça Barão do Rio Branco, localizada no Centro da cidade.

Segundo informações da prefeitura local, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para intervir na situação após um alerta do “botão de pânico” de um totem de segurança instalado no município.

O registro da briga, ocorrida na última terça-feira (9), mostra um dos suspeitos empunhando uma faca de cozinha, enquanto o outro segurava uma espécie de “peixeira”.

Ambos os envolvidos foram conduzidos pela GCM até o 1º Distrito Policial da cidade para os devidos procedimentos legais. As facas utilizadas no confronto foram apreendidas pela polícia local.