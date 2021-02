Vídeo: Homem é atingido por onda de lama

Uma outra câmera flagrou uma mulher que estava no interior de uma distribuidora de bebidas e também foi atingida

Um homem foi atingido por uma onda de lama provocada por um caminhão que passou em alta velocidade por uma rua inundada. Uma câmera de monitoramento de um comércio flagrou o ocorrido.

O caso ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na última segunda-feira (15). No vídeo, o homem está em uma calçada, quando é atingido por uma onda de água suja. Uma outra câmera flagrou uma mulher que estava no interior de uma distribuidora de bebidas e também foi atingida.

Nessa quarta-feira (17), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim enviou uma nota para informar que uma equipe foi enviada ao local. Segundo o anunciado, o governo municipal pretende executar uma obra de macrodrenagem e pavimentação, avaliada em R$ 30 milhões. O projeto inclui a construção de uma galeria celular de 3 metros por 2,5 metros e com quase três quilômetros de comprimento.

O caminhoneiro que provocou a onda pode responder a infração de jogar água sobre pedestres, que gera multa de R$ 130 e quatro pontos na carteira de habilitação.