Vídeo: Homem chuta bicicleta e derruba rapaz e bebê de 1 ano

Um jovem, de 22 anos, andava de bicicleta com a filha, quando foi brutalmente derrubado. O suspeito, que ainda não foi localizado, chutou a bicicleta repentinamente e ainda teria ameaçado a vítima de morte.

Gustavo Rocha disse ao Portal G1 que sua atenção estava toda voltada para a filha, mesmo antes da queda, e que não conseguiu ver o rosto do agressor. Ele também não sabe o que motivou a ação do suspeito.

O caso aconteceu no dia 21 de janeiro e foi registrado por câmeras de segurança. As filmagens ganharam repercussão nesta quarta-feira (27), em Campo Grande.

Apesar do incidente, Gustavo e a filha estão bem. O pai ficou com as costas raladas e a filha teve pequenas escoriações nos braços.

O jovem registrou boletim de ocorrência e a polícia tenta localizar o homem que chutou a bicicleta.