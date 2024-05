Vídeo: homem agride segurança de boate após se recusar pagar a conta em SP

Imagens mostram um segurança de 49 anos sendo agredido com uma cabeçada e golpes de capacete por um cliente de 26 anos que se recusava a pagar a conta em uma boate em São Vicente, litoral de São Paulo. A vítima foi internada no Hospital do Vicentino e está em estado estável.

O incidente ocorreu no bairro Esplanada dos Barreiros. O segurança estava retirando o cliente da boate devido ao seu comportamento “inconveniente”. Quando o segurança se aproximou e tocou o homem, este iniciou as agressões. A Polícia Civil identificou o suspeito e solicitou sua prisão preventiva à Justiça.

Nas gravações feitas por uma câmera de segurança do local, é possível ver o tumulto enquanto o suspeito, vestindo uma camiseta preta, ataca o segurança com o capacete. Já no chão, a vítima foi socorrida por testemunhas, enquanto o agressor fugiu sem prestar socorro.

O caso foi registrado como lesão corporal no 2° Distrito Policial de São Vicente, onde está sendo investigado.