Parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm alerta de tempestade nesta sexta (17)

Um alerta de perigo potencial para tempestades, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), volta a deixar parte do Rio Grande do Sul em alerta nesta sexta-feira (17) e sábado (18).

A chuva persistente e forte deve atingir a região de divisa com Santa Catarina, estado que está todo na faixa amarela de perigo do Inmet, e o sul do Paraná.

Esta chuva é é provocada pela atuação de uma frente fria, de acordo com a Climatempo.

Segundo a agência, a mudança na circulação dos ventos, em vários níveis da atmosfera, vai formar novas áreas de nuvens carregadas sobre a região sul do país.

No Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva de até 50 mm em 24 horas nas áreas de Erechim e Passo Fundo, e na Serra Gaúcha, por exemplo —no começo desta semana, moradores de Caxias do Sul, que fica na região serrana, sentiram a terra tremer na em meio à tragédia causada pela enchente histórica enfrentada pelo estado. Parte de uma rua desmoronou em Gramado, cidade próxima.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a chuva deve cair de forma moderada.

Na noite desta quinta-feira (16), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul voltou a emitir alerta para a continuidade de elevação dos níveis da Lagoa dos Patos.

As cidades de Rio Grande e São José do Norte, no sul do estado, sofrem com o aumento do nível da Lagoa dos Patos.

Após as enchentes históricas na região dos Vales, os rios inundados seguiram seu curso até a região metropolitana de Porto Alegre. Agora, essa água flui em direção à lagoa dos Patos, antes de desembocar no Oceano Atlântico, o que aumentou a inundação na região.

Em São Lourenço do Sul, o nível da água chegou a 2,80 metros no fim da tarde desta quinta. A cota de inundação é de 1,30 metro.

DIAS FRIOS

O sul do país deverá ter uma manhã fria nesta sexta-feira. Em Bagé, por exemplo, há previsão de geada e o Inmet aponta que a temperatura mínima deve ficar em torno de 6ºC. No sábado, a tendência é que fique ainda mais baixa, em 4ºC, mas sem previsão de chuva.

Em Pelotas, a previsão aponta para céu nublado, mas sem tendência de chuva, e mínima de 7ºC nesta sexta.

Em Porto Alegre, além da chuva moderada, a temperatura deve variar entre 10ºC e 13ºC nesta sexta.



Conforme a Climatempo, a capital gaúcha teve nesta quinta, pelo terceiro dia seguido, as menores temperaturas ao amanhecer (6,7ºC) e à tarde (13,6ºC).