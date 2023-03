Vídeo flagra policial atirando e matando homem já rendido no ES

A polícia diz que houve troca de tiros, e o homem das filmagens teria sido preso com uma pistola dentro de uma residência e ele teria pulado o muro

Beatriz Gomes

O caso ocorreu nesta quarta-feira (1) e o homem de 17 anos morreu após ser alvejado em Pedro Canário, no Espírito Santo.

Uma câmera de segurança mostrou um homem rendido, com as mãos para trás e sentado no chão. A PM disse não poder afirmar se o jovem estava algemado.

Ele se levanta, chega perto do policial, volta para próximo da parede, quando é alvejado e cai no solo. Após os disparos, o policial anda normalmente pela rua, um colega aponta para o homem baleado, e o agente se aproxima.

Segundo a PM havia duas viaturas e cinco policiais foram deslocadas para atender a ocorrência de denúncia de pessoas envolvidas com o tráfico na região estariam armadas e intimidando moradores do local.

A polícia diz que houve troca de tiros, e o homem das filmagens teria sido preso com uma pistola dentro de uma residência e ele teria pulado o muro.

Nas redes sociais, o governador do estado, Renato Casagrande, afirmou que recebeu as imagens da “aparente execução” e disse que a ação não “condiz com o valor da PM”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Determinei que sejam tomadas as providências imediatas à apuração do caso”, declarou o governador.

À reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo do homem foi encaminhado ao SML (Serviço Médico Legal) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares. “A ocorrência ainda está em andamento, sob responsabilidade da Polícia Militar.”

No fim da tarde desta quarta, a PM disse que os três policiais envolvidos na ocorrência estão sendo ouvidos na sede do 13ª Batalhão de São Mateus e está sendo realizado um auto de prisão em flagrante dos agentes. Eles serão encaminhados ao presídio militar.