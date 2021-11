VÍDEO: filhote de gato fica entalado em cano

Na noite de segunda-feira (15), um filhote de gato que ficou entalado em um cano e mobilizou uma operação de resgate. O caso aconteceu em Santa Cecília (SC). Os socorristas precisaram abrir um buraco no chão, no ponto o animal de dois meses estava, para resgatá-lo. Parte do cano precisou ser cortado. O animal não estava ferido e foi devolvido para a dona. Confira o vídeo.