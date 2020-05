Vídeo: Delegado é baleado e namorada morre durante briga. Ele se pronuncia

PUBLICIDADE 

O delegado da Polícia Civil e instrutor de tiros, Paulo Bilynskyj, 33 anos, foi encontrado baleado em seu apartamento em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (20). No apartamento também foi encontrada a namorada do delegado, Priscila Delgado de Barros, 27 anos, que já estava morta e com marcas de tiro no corpo.

Segundo o UOL, a PC acredita que uma briga de casal tenha acontecido e duas hipóteses foram levantadas. A primeira é de um possível feminicídio, a segunda é de uma reação do policial a um suposto ataque da mulher.

Paulo foi encontrado baleado. Socorrido, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave mas, segundo o portal, já estabilizado.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Corregedoria da Polícia Civil vai investigar o caso. “Todas as circunstâncias relativas aos fatos serão apuradas em inquérito policial pelo órgão corregedor da instituição”, disse a pasta.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o delegado se defende e diz que foi agredido após sair do banho. Segundo ele, ela o atingiu e, em seguida, atentou contra a própria vida. Veja:

