Vídeo de pedras “eletricamente carregadas” viraliza nas redes

Nos últimos dias, um vídeo de garimpeiros da República Democrática do Congo ligando uma pequena lâmpada somente com o auxílio de uma pedra eletricamente carregada viralizou na África.

A descoberta criou um frenesi entre pesquisadores do mundo todo, e os vídeos foram compartilhados milhares de vezes.

Os relatos são de que uma grama da pedra acende uma lâmpada por mais de 72 horas, enquanto um kg tem o poder de iluminar uma casa de dois quartos por, pelo menos, dois meses.

Especialistas afirmam à agência de notícias Associated Press, no entanto, que as rochas não podem armazenar eletricidade. “Os minerais dentro dessas rochas podem conduzir eletricidade, mas não há como realmente armazená-la”, afirma o professor de geologia americano Simon Jowitt.