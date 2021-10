Vídeo: criança de 1 ano cai na piscina e é salva pelo pai

Irmão da criança avisa o pai, que consegue correr a tempo de salvá-la

Uma criança de 1 ano e quatro meses quase foi vítima de uma tragédia na sexta-feira (29). A bebê entrou na piscina da casa da família e, por sorte, foi salva a tempo pelo pai.

O vídeo abaixo mostra a ação. O pai da criança estava deitado em uma rede próximo à piscina; o outro filho estava em uma mesa, também perto. A criança caminha em direção à piscina, entra na água e não consegue voltar para a borda. Veja:

Ao G1, a mãe da criança, Karlla Lohara Araujo Sousa, 28 anos, relembra o caso: “Ele [irmão] gritou: ‘ papai, papai, a Bella. Foi um susto muito grande”, conta. Na imagem, é possível ver ainda que o pai da menina, Cleyton Alves Pinto, de 38 anos, fica sem reação após socorrê-la.

“Meu esposo contou que ficou sem reação, que não sabia o que fazer. Ele assoprou o rosto da Bella, mas ela não bebeu água, ou se bebeu, foi muito pouca. Ela ficou bem, não teve nada”, relata a mãe.

O caso aconteceu em Matrinchã-GO. A criança passa bem. A mãe dela contou que sempre tomou bastante cuidado com a piscina e que, quando não está em uso, ela fica coberta com uma lona de proteção. No entanto, após o episódio, a família decidiu redobrar os cuidados instalando uma cerca de proteção na borda.