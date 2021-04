Vídeo: Criança canta canção de ninar com arara nos braços

O processo para criar a ave de forma legal teve várias etapas; além de aprender como criar o animal, também foi preciso construir um viveiro para a arara

A pequena Maitê, de 5 anos, tem como amiga uma arara chamada Pipoca, que também é conhecida como Ara-maracau ou Ara-canga. O pai da menina, o economista Fernando Abrahão, contou, em entrevista ao Portal G1, que o animal entrou para a família quando ainda estava com 45 dias de vida.

As fotos e vídeos de Pipoca interagindo com a família acabaram viralizando. Um dos vídeos com mais visualizações flagrou o momento em que Maitê ninava o animal. No registro, a criança canta uma canção, até a arara adormecer em seus braços. Veja abaixo:

Fernando relatou que a pandemia o fez pesquisar sobre como a família poderia adotar o animal de forma legal.

“Eu pesquisei todos as possibilidades e fiz cursos. Eu entrei em uma fila de espera em um criatório legalizado, que possui autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para ter uma animal silvestre em casa”, explicou Fernando ao Portal G1.

Além de aprender como criar o animal, o economista também precisou construir um viveiro para a arara.

“Aqui em casa é bem aberto e tive que construir um viveiro de 16m². Eu coloco ela no viveiro quando ela não está assistida, quando ninguém está de olho nela. No período noturno ela busca o viveiro, ela se sente segura lá”, detalhou Fernando.

A família, que é de Campo Grande-MS, ainda precisou adquiri um o Guia de Transporte Animal para a cidade, além de outros documentos. Aotodo, forma investidos de R$ 8 mil a R$ 12 mil para ter a ave em casa.