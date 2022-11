Vídeo: clientes saem no tapa na inauguração da loja da Shein em SP

A loja tem 11 mil peças à venda, e o item mais caro é um vestido com brilhos, que sai a R$ 166,90

Marca chinesa de roupas e acessórios que faz sucesso na internet, a Shein abriu neste sábado (12) a sua primeira loja física na América do Sul. As filas no Shopping Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, começaram a se formar de manhã cedo, horas antes da abertura das lojas.

Houve confusão generalizada dentro e fora da Shein, em disputas por peças de roupa, por espaço e pelo respeito à ordem de chegada. O vídeo abaixo mostra um dos episódios:

A loja tem 11 mil peças à venda, e o item mais caro é um vestido com brilhos, que sai a R$ 166,90. Os vídeos da pancadaria entre os clientes, mulheres em sua maioria, viralizaram nas redes.