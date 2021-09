VÍDEO: casal é flagrado com 229 filhotes de aves silvestres

Conforme a PMA, cada um foi multado em R$ 1,145 milhão pelo tráfico de animais (R$ 5 mil por ave) e R$ 114,5 mil pelos maus tratos, por conta das condições de transporte

Na manhã de segunda-feira (20), um casal foi preso multado em R$ 2,519 milhões após ser flagrado pela Polícia Civil transportando 229 filhotes de aves silvestres. A abordagem aconteceu em Naviraí (MS).

De acordo com a polícia, os animais estavam sendo transportados no banco traseiro e também no porta-malas de um carro de passeio. Os animais foram encaminhados pela Polícia Militar Ambiental (PMA) para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Itaquiraí.

O casal vai responder por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. Homem e mulher relataram que comparam as aves para comercializar no Paraná.

Conforme a PMA, cada um foi multado em R$ 1,145 milhão pelo tráfico de animais (R$ 5 mil por ave) e R$ 114,5 mil pelos maus tratos, por conta das condições de transporte.

Os filhotes receberam atendimento veterinário e agora estão em ambiente apropriado. O CRAS decidirá sobre o encaminhamento das aves.