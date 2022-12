Vídeo: carro capota e quase acerta menina que passava pelo local

O carro vinha em alta velocidade e, por apenas três segundos, não atingiu uma adolescente que tinha acabado de passar pelo local

A frase estar no lugar certo e na hora certa fez muito sentido para uma menina que andava na calçada de um supermercado em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF, na quarta-feira (7).

O relógio da câmara de segurança marcava 11:44:24 quando a adolescente passou pela marquise. Às 11:44:27 o carro, que vinha em alta velocidade, capotou no local. Ele bateu na marquise do supermercado e ficou destruído, danificando também a calçada do local.

O carro capotou pouco atrás da menina, que quando percebeu a batida, correu para não ser atingida. Os moradores do local auxiliaram os bombeiros para desvirar o veículo após o acidente.