VÍDEO: cão é amarrado em carro e arrastado por estrada

No último domingo (21), um vídeo registrou o momento em que um cachorro é amarrado por uma corda no engate de um carro e arrastado por uma estrada de terra, em Jaraguá (GO).

As imagens foram gravadas por um dos ocupantes do carro que estava atrás do veículo que arrastava o cachorro. O motorista ainda buzina para o ato de crueldade acabar.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Glênio Ricardo Costa, o suspeito disse que o animal estava doente e com mau cheiro.

“Ele alegou que estava em uma confraternização familiar, quando resolveu ir embora no veículo e decidiu amarrar o cão e levá-lo pelo engate. Questionado o motivo, ele afirmou que o cão apresentava mau cheiro, oriundo de uma fuga que ele ficou 20 dias fora. Estava cheio de doenças e em tratamento”, disse o delegado.

Após o ato cruel, o suspeito se apresentou na delegacia junto de um advogado. Ele relatou aos policiais que o cão teria conseguido sair da coleira enquanto era arrastado e prestou os primeiros socorros ao animal.

Conforme os investigadores, a estrada em que aconteceu o caso dá acesso ao lixão de Jaraguá. Porém, o suspeito afirmou que estava indo para sua casa.

O delegado informou que a investigação será concluída em breve.