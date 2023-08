Vídeo: Acidente em elevador residencial deixa três feridos na China

Um dos passageiros chegou a ser lançado ao teto da cabine antes de colidir com o chão

No último sábado (26), três indivíduos sofreram ferimentos após um incidente envolvendo a queda de um elevador em um edifício residencial na cidade de Changsha, localizada na província de Hunan, na China.

A situação ocorreu quando os ocupantes Li e outros dois residentes, provenientes dos 23º e 16º andares, entraram no elevador. Li, que mora no 25º andar, estava descendo para um passeio quando se juntou aos demais passageiros. No entanto, o trajeto rapidamente se transformou em um pesadelo quando o elevador começou a oscilar de forma preocupante ao atingir o 4º andar.

De acordo com o relato de Li, o elevador parou abruptamente durante a descida e ficou imobilizado. Os comandos de controle não respondiam e logo as luzes no painel se apagaram, mergulhando os ocupantes na escuridão. Poucos instantes depois, a cabine sofreu uma queda repentina, causando impactos significativos no interior.

O incidente resultou em ferimentos para os três ocupantes. Um dos passageiros chegou a ser lançado ao teto da cabine antes de colidir com o chão, demonstrando a violência do impacto. As vítimas foram socorridas e levadas para tratamento médico, levantando questões sobre a manutenção e segurança dos sistemas de elevadores em edifícios residenciais.