Viatura é arrastada e vai parar no meio de canavial após operação de resgate em GO

O incidente ocorreu na última quinta-feira

Uma ocorrência policial na zona rural de Anicuns, na região centro-sul de Goiás, ganhou destaque após uma viatura da Polícia Militar ser atingida por uma enxurrada, logo após o resgate de uma mulher que estava em cárcere privado.

O incidente ocorreu na última quinta-feira, mas só foi divulgado pela corporação no sábado. Apesar do susto, o comandante assegurou que os policiais envolvidos no resgate estão bem.

A mulher resgatada, que apresentava vários hematomas decorrentes de violência doméstica, foi prontamente encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento