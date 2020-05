Vespa asiática mata Apicultor com ferroada

PUBLICIDADE 

No domingo (10), um criador de abelhas, de 54 anos, morreu depois de ser ferroado por uma vespa asiática enquanto monitorava as colmeias do seu criadouro. Daniel García morava no norte da Espanha e no momento do ataque esta com um amigo.



O inseto que picou Daniel é conhecido como Vespa Velutina. Essa espécie é conhecida por não ter o costume de atacar humanos, mas pode ser perigosa quando se sente ameaçada. A vespa mede 2 centímetros e as abelhas são seu alimento favorito.

De acordo com a agência de notícias EFE, o amigo do apicultor chamou o serviço de socorro. A vítima foi picada na olho e morreu enquanto aguardava a chega dos médicos. Ainda não se sabe se Daniel era alérgico ao inseto.