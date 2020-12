Vereador sugere fuzil como presente de Natal: “Graças ao governo Bolsonaro”

PUBLICIDADE

Um vereador eleito em Belo Horizonte publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece segurando um fuzil e sugerindo que a arma fosse dada de presente de Natal. Nikolas Ferreira (PRTB) foi o vereador mais votado nas últimas eleições.

“Já imaginou ganhar de Natal nada mais nada menos que um fuzil?”, questiona Nikolas. Durante a gravação, um amigo do vereador aparece para receber o armamento em casa. “Graças ao governo Bolsonaro, você pode receber aí de presentinho de Natal em quatro meses”, completa o político.

“Olha aqui o carregador. Está tudo certinho, registrada. Não veio da favela. Tudo documentado certinho”, continua o vereador eleito. A

Nikolas afirma ainda que “a única coisa que para o homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma”.

Vereador eleito de Belo Horizonte ganha… fuzil de Natal. “É isso que o governo Bolsonaro está fazendo aqui por nós”, defende Nikolas Ferreira Caricaturas horrendas da política brasileira atual que brotam de todos os lados pic.twitter.com/licjhHWBbI — Negrisoli (@lucasnegrisoli) December 23, 2020

O presidente Jair Bolsonaro havia zerado a alíquota do importo de importação de armas no início de dezembro. A medida, no entanto, foi sustada por meio de uma determinação do ministro do STF Edson Fachin, em 14 de dezembro.