Vendedora é única pessoa de SP a ter só um voto nestas eleições

A vendedora disputava uma vaga para deputada estadual

Thamires Oliveira (Agir), de 33 anos, foi a única pessoa no estado de São Paulo a receber apenas um voto: o dela.

“Fiz campanha, fiz reunião, fiz tudo. Mas, infelizmente, o voto não entrou. Somente o meu. A campanha estava na rua. Contratei pessoas para trabalhar. É frustrante, na verdade, porque antes da campanha a gente já fica com muita ansiedade. Você não consegue dormir. É uma pressão muito estressante”, disse ao g1.

A moradora da Zona Leste da capital recebeu R$ 5 mil em 17 de setembro do Fundo Eleitoral da direção estadual do Agir para a campanha e um pacote com milhares de santinhos em “dobradinha” com o presidente do partido, Carlos Roberto, candidato a deputado federal. Como não aprovou o material, não distribuiu, segundo ela.

“Recebi R$ 5 mil uma semana antes da votação. O partido em si não deu nenhuma assistência. Tenho até alguns amigos que se candidataram também. Não tinha muito o que fazer e voluntariamente ninguém quer trabalhar”, afirmou.

Outros candidatos do partido criaram um grupo num aplicativo de mensagens justamente para reclamar da falta de repasses do partido.

A candidata contratou duas pessoas e montou uma pequena equipe para atuar na região em que mora. O trabalho foi “de porta em porta”, segundo ela conta.

“Não tive nada de voto. É vergonhoso. Imaginei da seguinte forma: ‘Creio mesmo se eu ganhasse uma suplência, seria muito mais fácil para ajudar a comunidade, tanto minha mãe, que é assistente social, como a comunidade’. Foi uma campanha ‘presa’. Meus familiares estavam com outras pessoas”, detalhou, sobre os votos de parentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com pouco mais de duas semanas antes da votação do primeiro turno, a maioria dos partidos políticos ainda não tinha atingido os percentuais mínimos de transferência do Fundo Eleitoral para as candidaturas de mulheres e negros, conforme determina a legislação. Em 15 de setembro, dois dias antes de a candidata receber o valor, o Agir já tinha atendido à cota.

‘Não escolhi me candidatar’

Thamires conta que um amigo a convidou para conhecer o partido meses antes das eleições. Com a proposta de ser mais uma mulher na política, ela se filiou e entregou a documentação.

“Foi uma coisa que eu optei e ninguém sabia. Me convenceram, ficou no esquecimento alguns meses e perto da campanha entraram em contato. Não escolhi me candidatar. Apareceu, eu entrei e ficou esquecido. Mais ou menos dois meses antes da campanha, a secretária entrou em contato comigo. Eu já estava dentro e não tinha como desistir mais. Eu falei: ‘Vou dar continuidade, vamos ver no que vai dar’.”

Sobre não receber votos nem das pessoas que trabalham na campanha, a vendedora argumenta que as meninas atuaram também para outros candidatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do partido e que foi candidato a deputado federal, Carlos Roberto, teve 4.660 votos. Foi o mais votado do partido.

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para consulta de informações oficiais sobre os candidatos aponta que Carlos teve o total gasto de R$ 228.950 — a maioria vinda de doações para outros candidatos no valor de R$ 5 mil. O total bruto recebido foi de R$ 1.352.124, da Direção Nacional e da Estadual do partido.