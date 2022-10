Veja o vídeo: Biólogo é picado no céu da boca por abelha

“Cuspi tudo em cima da mesa”, disse, ao G1. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina

Uma situação inusitada atingiu o biólogo Christian Raboch no céu da boca neste domingo (16). Acontece que o homem foi picado por uma abelha enquanto tomava um refrigerante.

“Cuspi tudo em cima da mesa”, disse, ao G1. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

O homem fez um vídeo contando a situação, que ocorreu durante o almoço, com muito humor. A filmagem circulou as redes sociais e já foi assistida por mais de 40 mil pessoas.

“Senti que tinha algo no refrigerante e acabou ferroando. Percebi com a língua que tinha algo ali [no céu da boca], preso”, conta.

Ele precisou utilizar uma pinça e, com a ajuda de familiares, retirou o ferrão do local atingido.

Felizmente, ele não tinha alergia à picada do inseto e, mesmo assim, precisou fazer uma compressa com gelo, já que o local ficou irritado e dolorido. Sua boca também ficou bastante inchada depois do acontecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Preenchimento labial da natureza”, brincou uma internauta na publicação.