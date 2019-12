Veja live da localização do Papai Noel

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira às 13h o Papai Noel estava em Bangkok, na Tailândia, e já tinha entregue cerca de 1,6 bilhões de presentes para as crianças desde o começo do dia. A estimativa é do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), que transmite, todos os anos, o trajeto do bom velhinho na entrega dos presentes.

É possível acompanhar o caminho, ao vivo, no link do Norad. Papai Noel segue em seu trenó, puxado por nove renas — a capitã é Rudolf, a rena do nariz vermelho.

O trajeto também pode ser acompanhado pelo Twitter do Comando, que faz atualizações regulares sobre o percurso. Nos Estados Unidos, onde fica a sede do Norad, 1500 voluntários ficam disponíveis para atender as ligações das crianças e responder todo tipo de questionamento sobre o paradeiro do Papai Noel.