Veja dicas para enfrentar o estresse durante a quarentena

A autora do livro “13 Coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem” e psicoterapeuta Amy Moren diz que a maioria das pessoas se rendem no primeiro sinal de contrariedade que encontram em sua frente. Seja uma nota ruim em um exame ou uma fila no banco no pior momento do dia, os obstáculos se apresentam de maneiras diferentes no dia dia.

Em contraponto, algumas pessoas se sentem ainda mais motivadas quando não conseguem realizar suas atividades logo na primeira tentativa. Esses traços de responsabilidade fazem com que essas pessoas tornem frustrações e regressos em coragem para enfrentar um determinado problema e vencê-lo.

Por conta da quarentena, imposta a todos, pessoas que geralmente desistem na primeira tentativa ou aquelas que tornam a frustração em gás estão em casa enquanto a pandemia de coronavírus não passa. Em seu livro, Amy lista algumas maneira de viver melhor durante esse período.

Selecionamos alguns conceitos para ajudar àqueles que precisam de apoio durante o tempo em casa.

Aceite que o estresse faz parte da vida

É importante entender que faz parte da vida se estressar. Esse entendimento, inclusive, gera menos estresse em momentos de revolta. Perguntas do tipo “Por que essas coisas sempre acontecem comigo?” ou “Isso tinha que acontecer logo agora?” não ajudam na resolução de problemas e geram mais esgotamento emocional.

Reconheça os primeiros sinais de estresse

Muitas pessoas preferem ignorar pequenos sinais de estresse em vez de reconhecer um problema e brevemente agir para que não se torne em algo ainda maior. É importante estar atento a como esses sinais influenciam sua mente, seu corpo e até suas atitudes. Essas informações podem ser ignoradas ou podem gerar mudanças positivas no dia a dia.

Escolha ver o momento de estresse como uma oportunidade

Algumas situações podem servir para te desaminar e derrubar. Mas escolha crescer com esses cenários. Os momentos de estresse podem servir como um exercício que exercita sua mente. Em um desafio, lute para sair mais forte e com ainda mais aprendizado.

Procure ajuda quando precisar

Reconhecer que em situações precisaremos de ajuda não é sinal de fraqueza, e sim de força. É importante conhecer seu limite, inclusive para superá-lo quando for possível e conveniente.

Modifique o seu ambiente

Em vez de enfrentar ambientes carregados e estressantes, mude a lógica, fugir do que não te faz bem não é errado. Uma pequena mudança em um ambiente já pode alterá-lo. Quem sabe uma planta no escritório para quebrar o vigor do local não ajuda na rotina de home-office e torne o cômodo mais agradável?

Lembre-se de se divertir

Em concorrência a pensamentos negativos que tal pensamentos positivos? Perticipe de atividades de lazer, fique em torno de pessoas que te fazem bem e gostam de você e gaste tempo com quem você ama.

Mude o canal

Não é saudável pensar naquele problema do trabalho 24 horas por dia. É importante passar um tempo sem pensar em suas dificuldades, com menos negatividade no consciente. Opte por se distrair, pensar em coisas banais, como um filme besteirol, por exemplo.

Mantenha as metas de longo prazo na cabeça

Um projeto grande pode demorar para ser realizado. No trabalho, pode causar estresse e decepções, mas mantenha a positividade na cabeça. Tenha em mente seu objetivo e o momento em que você quer lidar com ele. Foque nas metas, mas não esqueça de viver o hoje.