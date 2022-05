Veículo roubado no Lúcio Costa é recuperado pouco depois pela PMDF

Nessa quinta-feira, 19, policiais militares integrantes do Grupo Tático Operacional 23 recuperaram um veículo Fiat Siena, na Estrutural

Na noite dessa quinta-feira, 19, policiais militares integrantes do Grupo Tático Operacional 23 recuperaram um veículo Fiat Siena, na Estrutural.

O veículo havia sido roubado por volta das 21h no Setor Lúcio Costa sendo recuperado cerca de 15 minutos depois, no final da via Estrutural, perto do quilômetro 74 da Estrada Parque Contorno, na altura do Pistão Norte em Taguatinga.

Um casal de adolescentes e um casal maior de idade participaram do delito. O trio usou uma arma de fabricação caseira, calibre 38. Os menores foram levados à DCA II sendo apreendidos pelo ato infracional. O casal maior foi preso na 12ª Delegacia de Polícia.

O veículo Fiat Siena foi restituído ao proprietário.

Os policiais estavam voltando da 17ª DP quando ouviram no rádio que o carro estava vindo em sentido contrário pela Via Estrutural. Eles se posicionaram no final da rodovia e conseguiram abordar o carro.