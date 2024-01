Veículo despenca em trincheira após capotar duas vezes em Goiânia

O motorista, socorrido com ferimentos leves, já recebeu alta

Câmeras de segurança flagraram um acidente durante a madrugada de domingo (28) em Goiânia, no Setor Sul. O registro mostra um carro capotando duas vezes e caindo dentro da trincheira do viaduto entre a Avenida 136 e a Rua 90. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, socorrido com ferimentos leves, já recebeu alta.

O incidente ocorreu por volta das 02h50, quando o veículo, transitando pela Rua 90 em direção ao Alto da Glória, perdeu o controle. Três rodas do carro saíram do chão, colidindo contra o guard rail. Em seguida, o veículo capotou duas vezes e, após chocar-se contra a mureta do viaduto, despencou para dentro da trincheira.

Os primeiros a chegar ao local foram os moradores da região, alertados pelo estrondo do acidente. O Corpo de Bombeiros prontamente socorreu o motorista, um jovem de 26 anos, encaminhando-o para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).