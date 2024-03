Veículo de luxo viraliza com placa inusitada em SP

Em uma rua de Santos, no litoral de São Paulo, um motorista de um carro de luxo chamou a atenção ao circular com uma placa inusitada colada na traseira do veículo. A placa trazia uma mensagem direta e peculiar: “Fui corno. Buzine para me ajudar a esquecer”.

De acordo com o g1, o flagrante foi feito pela jornalista Giovanna Real Fernandes, de 23 anos, na noite de quarta-feira (13), enquanto ela retornava do trabalho.

Giovanna ficou intrigada com a reação das pessoas ao verem a mensagem. Ela relatou que muitos motoristas demonstraram curiosidade para entender a situação, inclusive um motociclista que parou atrás do carro para ler a placa.