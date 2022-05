Van escolar se envolve acidente e motorista e estudante morrem

Segundo a corporação, o motorista teria ficado preso as ferragens do veículo e a estudante arremessada para fora da van

Um estudante e um motorista faleceram após acidente com uma van escolar em região próxima a Alto Paraíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), outras pessoas ficaram feridas.

A batida ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (12), na GO-118, entre Alto Paraíso e São João d’Aliança.

Segundo a corporação, o motorista teria ficado preso as ferragens do veículo e a estudante arremessada para fora da van.