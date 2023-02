Vaca é encontrada suja de terra com as patas amarradas e polícia investiga caso de zoofilia

O dono do animal contou à polícia que, foi até o local tirar leite, como costumava fazer, e ao chegar na fazenda se deparou com diversos objetos pelo caminho

Um idoso, de 67 anos, procurou a polícia nesta segunda-feira (6) para relatar um suposto caso de zoofilia contra a sua vaca. Conforme o registro policial, o animal teria sido encontrado coberto de terra e com os pés amarrados, em uma fazenda de Costa Rica, a 390 km de Campo Grande.

O dono do animal contou à polícia que, no sábado (4), foi até o local tirar leite, como costumava fazer, e ao chegar na fazenda se deparou com diversos objetos pelo caminho. Ainda conforme o boletim policial, o idoso afirmou ter encontrado um short, um dos lados de um chinelo e também uma carteira com o documento de um vizinho.

O idoso disse também que o suspeito teria derrubado o animal no chão e amarrado as patas para praticar zoofilia, pois encontrou o animal coberto de terra e conseguiu identificar algumas marcas no chão.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito teria tomado banho em uma caixa d’água do local, que se encontra vermelha de barro. O idoso afirmou também que o suspeito seria seu vizinho e já teria feito isso antes em uma outra propriedade rural.

O caso foi registrado na Delegacia de Costa Rica e segue em investigação.