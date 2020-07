Urso é flagrado relaxando em piscina infantil de moradora dos EUA

PUBLICIDADE

Uma moradora do Estado de Virgínia, nos Estados Unidos, se deparou com um visitante inesperado no seu quintal: um urso enorme. Regina Keller encontrou o animal tirando um cochilo na piscina infantil dos seus netos e resolveu compartilhar nas redes sociais.

A visita aconteceu em 19 de julho, enquanto ela cuidava do seu jardim. “Ele caminhou pelo quintal, foi até a piscina e colocou a pata na água. Depois, se inclinou e se deitou. Parecia muito contente e refrescado”, contou Keller à CNN Internacional.

A norte-americana reside há 12 anos na mesma casa localizada na região da Floresta Nacional George Washington e está acostumada a tirar fotos de veados, ursos, raposas e esquilos em seu quintal. Porém, segundo ela, este foi o mais surpreendente.

Publicado por Regina Keller em Domingo, 19 de julho de 2020

Por isso, Keller não se intimidou e ficou observando o urso preto por uma hora, que só foi embora do local após ouvir barulhos dos cachorros de estimação dos netos dela.

“Foi legal ver aquilo e ótimo que eu tinha a minha câmera comigo para capturar o momento”. O registro de Regina fez tanto sucesso na internet, que teve mais de quatro mil compartilhamentos no Facebook.

Estadão Conteúdo