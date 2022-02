Uma tonelada de pasta base de cocaína é apreendida em Paranaguá; valor estimado ultrapassa R$150 milhões

A apreensão do produto, no bairro Vila Guarania, em Paranaguá, causou um prejuízo milionário ao tráfico de drogas, estimado em R$150 milhões

Nesta segunda-feira, 21, policiais militares da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do 9º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, localizaram uma tonelada de pasta base de cocaína. A apreensão do produto, no bairro Vila Guarania, em Paranaguá, causou um prejuízo milionário ao tráfico de drogas, estimado em R$150 milhões.

Durante a ocorrênciam nenhum suspeito foi localizado. Está é a maior apreensão de cocaína feita durante o verão pela PM.

De acordo com Renato de Oliveira Ribas Filho, comandante do 1º Comando Regional da PM e coordernador das ações da Corporação no Litoral no Verão Paraná, a ação faz parte do combate ao crime organizado e do reforço pré-carnaval conduzidos pela PM no litoral do estado.

“Esta grande apreensão que tivemos demonstra o quanto estamos atentos e prontos para coibir o tráfico de drogas nesta região, inclusive durante o Carnaval deste ano”, diz.

Apreensão de cocaína

Segundo as informações do tenente Guilherme Arnoldo Stelle Neto, comandante da Rotam e coordenador da ação, os militares estavam em patrulhamento pela cidade por volta das 18h quando uma denúncia chegou até eles. No local indicado, encontraram uma casa de muros altos, portões grandes e de alumínio, cercas elétricas e câmaras de segurança apontadas para a rua com alarme disparado.

Os policiais, então, pediram informações aos moradores sobre o paradeiro do dono da casa, mas não tiveram respostas.

A equipe policial acionou reforço e adentrou no terreno, logo visualizaram uma prensa, utilizada para prensa e embalagem de drogas. Eles perceberam que as janelas estavam cobertas com lonas pretas e um forte odor de cocaína.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ao entrarmos na casa logo encontramos vários sacos com cocaína e alguns pacotes espalhados. Durante as buscas os policiais localizaram um fundo falso na cozinha onde havia mais uma grande quantidade de droga, escondida e armazenada em mochilas”, afirma o tenente Stelle.

Depois de rondarem a residência, a droga foi encaminhada para a Polícia Federal, onde foi constatada a quantidade de uma tonelada da droga.

“Foi nos repassado pela Polícia Federal que essa droga é avaliada em aproximadamente R$ 150 milhões. É uma apreensão de tráfico internacional de drogas, até pelo tipo das mochilas que estavam com a cocaína, inclusive dentro de uma delas havia um pequeno rastreador”, acrescentou o tenente.

Ainda segundo Stelle, a apreensão da substância em sua forma pura (pasta base) multiplica o prejuízo para os criminosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tenente Stelle reforçou o pedido para que a população faça denúncias de qualquer situação suspeita.

“O Disque Denúncia 181 é de grande ajuda e os cidadãos podem repassar informações de forma anônima. Mesmo que a pessoa ache que situação que ela presenciou não é importante, para a Polícia todas são importantes, pois podem levar às grandes redes de tráfico e gerar apreensões de drogas como esta”.