Uma pessoa morre e 19 ficam feridas em acidente na BR-251

Uma pessoa morreu e dezenove ficaram feridas em um grave acidente envolvendo uma carreta, um caminhão-baú e uma van na BR-251

Na madrugada desta sexta-feira, 13, uma pessoa morreu e dezenove ficaram feridas em um grave acidente envolvendo uma carreta, um caminhão-baú e uma van na BR-251, em Francisco Sá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os veículos de carga colidiram frontalmente na altura do KM-501. Após o acidente, uma van bateu na traseira da carreta.

“A cabine do caminhão ficou completamente destruída e o motorista morreu no local. Com o impacto, ele foi arremessado para dentro do baú, juntamente com a poltrona que foi arrancada. Um passageiro do veículo foi socorrido com ferimentos leves”, explicou o sargento Erico Soares Braga.

Os outros feridos são o motorista da carreta, o passageiro e dezesseis ocupantes da van, que seguia do Triângulo Mineiro para o Nordeste. Seis pessoas receberam atendimento no local sendo liberadas. As outras vítimas foram levadas para hospitais de Montes Claros por equipes do Samu e bombeiros.

A perícia foi acionada e as causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.

O corpo da única morte foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Montes Claros.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos com o trânsito parcialmente fechado.