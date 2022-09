Um dos traficantes mais procurados do Brasil é preso em SP

Procurado pela polícia havia mais de cinco anos, ele tinha o nome na Interpol desde 2020

Considerado pela polícia como um dos traficantes mais procurados do Brasil, Anderson Lacerda Pereira, conhecido como “Gordão”, foi preso nesta segunda-feira (5) em um restaurante em Poá, na região metropolitana de São Paulo.

Ele é acusado de enviar cocaína para países da Europa, de fraudar compras para a Saúde na Grande São Paulo.

Ele ganhou fama no mundo do crime em 2014, quando intermediou uma venda de cocaína entre Marcola, chefe do PCC, facção que atua de dentro e fora dos presídios no país, e uma temida máfia italiana.

Segundo a polícia, Gordão ficou milionário e se inspirava em traficantes internacionais, como o mexicano Amado Carrilo Fuentes e o narcotraficante colombiano Pablo Escobar, seu maior ídolo.

Pereira tinha um sítio onde criava araras, macacos e até jacaré.

Em 2020, o Fantástico mostrou o império de luxo que o traficante criou imitando o criminoso colombiano.

Hospedagem em motéis e contratos milionários de prefeitura



Segundo a polícia, Gordão se hospedava em diferentes motéis. Imagens de circuito interno mostram ele se encontrando com a esposa em um desses locais no último dia 15 de agosto.

Anderson é acusado de ter montado mais de 30 clínicas médicas e odontológicas na Grande São Paulo e ter comprado mais de 15 casas de alto padrão em Arujá, também na região metropolitana.

Segundo a polícia, ele fechou contratos milionários, sem licitações, usando a prefeitura de Arujá. Também era conhecido por mandar na cidade e usava a Saúde pública para expandir seus negócios.

O braço direito de Anderson, identificado como Jânio, também foi preso.

Os dois prestaram depoimento, foram transferidos para o 8º DP e devem ser encaminhados para uma cadeia de segurança máxima.