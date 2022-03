Turista é atacado por piranhas em lago de Caldas Novas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve machucados no pé e joelho. Ele foi encaminhado a um hospital da cidade

Na manhã do último sábado, 5, um turista ficou ferido após ser mordido por piranhas em um lago de Caldas Novas, no Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve machucados no pé e joelho. Ele foi encaminhado a um hospital da cidade.

O caso aconteceu no Lago Corumbá. Segundo a corporação, o banhista estava em um píer onde geralmente as pessoas costumam tomar banho. O Corpo de Bombeiros afirmou, ainda, que instalou no local placas que informam sobre a existência dos animais na água.

O homem teve ferimentos no pé esquerdo e joelho direito. Uma equipe dos bombeiros fez os primeiros socorros com um curativo compressivo. A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.

O nome do banhista não foi divulgado.

Caso semelhante

Também no Lago Corumbá, Caldas Novas, um outro turista perdeu parte de um dedo após ser atacado por uma piranha. O caso aconteceu na última segunda-feira, 28, feriado de Carnaval.