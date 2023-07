Turista de Brasília é assaltada de forma violenta na Praia do Forte (BA)

A Polícia Civil informou que o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Proteção Ambiental de Praia do Forte

Na segunda-feira (25), uma turista proveniente de Brasília foi vítima de um assalto ao deixar a Praia de Pedra do Chapéu, localizada na famosa Praia do Forte, principal destino turístico do município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. Até o momento, ninguém foi preso.

Um morador que estava em uma residência próxima capturou uma fotografia do suspeito fugindo com a bolsa da vítima logo após o assalto, tornando-se uma importante testemunha para as investigações.

Conforme o relato da vítima, ela estava saindo da praia na companhia de duas amigas e com uma criança no colo, quando o suspeito, com violência, arrancou a bolsa que estava pendurada em seu braço e em seguida fugiu correndo.

Dentro da bolsa, a vítima informou que havia seu celular, um óculos de grau, cartão de banco e itens de vestuário, configurando um prejuízo significativo.