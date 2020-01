Turista alemã que se machucou em cruzeiro é resgatada pela Marinha

PUBLICIDADE 

Um helicóptero da Marinha do Brasil resgatou uma turista alemã que se machucou em um cruzeiro. A embarcação tinha previsão de atracar no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza nesta sexta-feira (3).

A turista, uma idosa de 77 anos, caiu e fraturou o fêmur, de acordo com a avaliação repassada pela Capitania dos Portos do Ceará. Ela foi levada para um hospital de Fortaleza. A Marinha realizou o resgate quando o navio Amadea estava a 120 milhas náuticas da capital cearense, cerca de 222 quilômetros.

O cruzeiro, com 346 passageiros e 307 tripulantes, é considerado a “primeira-dama” da categoria por seus ambientes de luxo. A viagem teve início na Riviera Francesa em 20 de dezembro. A parada em Fortaleza é a primeira feita no Brasil.