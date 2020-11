Tubarão de duas cabeças é identificado por cientistas brasileiros

PUBLICIDADE

Pescadores encontraram o primeiro tubarão galhudo de duas cabeças do mundo. O animal estava próximo à costa, na divisa entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral de São Paulo. De acordo com especialistas, o fenômeno é decorrente, entre outros fatores, da poluição dos oceanos.

De acordo com informações do Portal G1, a pesquisa foi realizada pelo professor e biólogo Edris Queiroz e pela pesquisadora Luana Felix, do Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente (Ibimm) de Peruíbe. Edris Queiroz relatou que o espécime é o primeiro caso registrado de um tubarão galhudo gêmeo siamês encontrado na natureza.

Ainda segundo o biólogo, o animal foi doado para que fossem realizados estudos. A partir daí, os profissionais descobriram que, além das duas cabeças, o animal também possui dois corações, duas colunas vertebrais e outros órgão internos duplicados.

O professor relatou que a melhor definição para o caso é de que os tubarões seriam gêmeos siameses, algo extremamente raro, devido ao baixo índice de sobrevivência dos animais que nascem com essa condição.

Edris enfatizou ainda que, apesar da causa do fenômeno não estar totalmente esclarecida, é provável que a poluição dos mares, com o consequente acúmulo de metais pesados na alimentação dos animais, tenham gerado a anomalia.

Outra causa provável seriam as alterações genéticas ocorridas ainda no útero da mãe. Por se tratar de um caso raro, será necessário realizar um estudo ainda mais aprofundado para determinar a causa da mutação.