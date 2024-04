Tropa do Bruxo: adolescente de 17 anos morre baleado por gangue em BH

Pelo menos quatro membros da Tropa do Bruxo são suspeitos de envolvimento na morte de um adolescente de 17 anos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30. Um parente da vítima relatou que o jovem já estava sem vida e foi coberto por um lençol e papelão.

De acordo com a namorada do adolescente, ela estava com ele na frente de casa quando quatro indivíduos chegaram e solicitaram uma conversa com o menor em uma rua próxima. Pouco depois, a namorada ouviu pelo menos oito disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram, gritando que haviam vingado a morte de um “irmão de gangue”.

Durante a fuga, uma das suspeitas, uma mulher de 27 anos, postou um vídeo nas redes sociais. Na residência dela, os policiais encontraram possíveis roupas usadas no momento do crime, porém ela teria saído às pressas antes da chegada das viaturas.