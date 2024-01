Trio morre baleado após reagir a abordagem policial em MT

Durante a busca no veículo dos suspeitos, a polícia apreendeu três armas de fogo e 16 tabletes de maconha

Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas perderam a vida após reagirem a uma abordagem policial na BR-364, na região do Bairro Novo Horizonte, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, na última terça-feira (23). Identificados como Charles Brito de Souza, Matheus Patrik Felizardo Souza e Thiago Brauno Freitas, os suspeitos foram mortos durante o confronto com militares.

De acordo com informações da Polícia Civil, a abordagem ocorreu quando quatro homens estavam em um carro vermelho e foram interpelados pelos policiais.

Na ocasião, o grupo teria reagido descendo do veículo e efetuando disparos, mas foram cercados pelos militares.