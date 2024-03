Trio intercepta e incendeia ônibus em Santos

Apesar da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros relatou que nenhuma pessoa ficou ferida durante o ocorrido

Na noite da última segunda-feira (11), na Avenida Manoel Ferramenta Júnior, no bairro Areia Branca, em Santos, litoral de São Paulo. Três homens interceptaram um ônibus, ordenaram que os passageiros descessem e, em seguida, incendiaram o veículo.

O alarme foi acionado para as autoridades às 20h38, levando os bombeiros a se deslocarem imediatamente para a cena do crime. Por volta das 21h20, após a ação rápida das equipes de emergência, o fogo foi controlado e extinto.

Segundo informações fornecidas pela corporação, o motorista do ônibus relatou que os suspeitos abordaram o veículo e ordenaram a saída de todos os passageiros antes de iniciarem o incêndio criminoso. Os motivos por trás desse ato desesperado ainda estão sob investigação.

Uma câmera de monitoramento revela a abordagem dos dois primeiros suspeitos, que fizeram o sinal de parada para o ônibus, que obedeceu e estacionou. Logo em seguida, um terceiro indivíduo se aproximou do veículo enquanto os passageiros eram evacuados para a calçada. A explosão rasgou a lateral do ônibus, deixando as pessoas em pânico e correndo desesperadamente em sentido contrário.