Trinta horas após sumir, jogador de futebol é encontrado morto

Depois de ficar sumido por mais de 30h, copor de jogador é encontrado por pescador no litoral de São Paulo

Depois de 30h desaparecido, o corpo do jogador de futebol de Osasco Anderson Lourenço, de 23 anos foi encontrado no mar de Praia Grande, que fica no litoral de São Paulo.

Anderson viajava com familiares quando desapareceu na madrugada de sexta-feira (24). A família acredita na hipótese de ele ter caminhado por cerca de 10 km até entrar no mar e se afogar.

Segundo explicou a mulher da vítima, Larissa Oliveira, 22, Anderson conversava com o irmão, quando decidiu caminhar pela praia por volta das 2h da madrugada daquele dia. Porém, demorou para retornar.

Foi então que os familiares iniciaram as buscas ao jogador desaparecido. Até que elas terminaram quando um pescador encontrou o corpo de Anderson boiando no mar de Praia Grande, no Balneário Flórida.