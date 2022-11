Três veículos são ‘engolidos’ por cratera em estrada de Sergipe

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 30, após fortes chuvas que atingem a região

Pelo menos uma pessoa morreu após três veículos caírem em cratera que se abriu na rodovia SE-290, entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, em Sergipe.

De acordo com o tenente-coronel Jairo Cruz Santos, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada por volta de 00h30. Ao chegarem no local, os agentes encontraram quatro vítimas penduradas em árvores, que foram resgatadas com ajuda de populares. As vítimas foram socorridas ao Hospital de Itabaianinha; já os veículos, levados pela correnteza.

Dos automóveis que caíram na correnteza, dois eram caminhões e o outro era um carro de passeio. Os bombeiros encontraram o corppo de um homem em um dos caminhões, que estava submerso. As equipes seguem no local em busca de mais veículos ou mais vítimas. Uma nova rota de desvio ainda está sendo traçada.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, choveu entre 30 a 60 mm/h na noite de terça-feira, 29, o que aumentou o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. O alerta segue para as próximas 72 horas.