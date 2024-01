Três tios são presos suspeitos de estuprar duas sobrinhas no CE

Os investigados incluem dois irmãos, de 54 e 49 anos, e o cunhado deles, de 56 anos

Três indivíduos foram detidos nesta quinta-feira (18) sob a suspeita de terem cometido estupro contra duas sobrinhas no distrito de Jordão, localizado na zona rural de Sobral, interior do Ceará. Os investigados incluem dois irmãos, de 54 e 49 anos, e o cunhado deles, de 56 anos.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, os acusados se aproveitavam da proximidade com as vítimas para praticar os crimes, ocorrendo em momentos distintos.

Uma das vítimas, atualmente com 17 anos, foi violentada dos 7 aos 11 anos. A outra jovem, de 13 anos, teria sido a vítima mais recente do trio.

Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou a prisão dos suspeitos, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.