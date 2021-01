Três pessoas morrem e outras três ficam feridas após ataque em bar

PUBLICIDADE

Três pessoas vieram a óbito após serem alvejadas em um bar, na noite dessa quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos passaram atirando de dentro de um veículo.

O caso ocorreu por volta das 22h, no bairro de Vila dos Teles, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar foi acionada e encontrou dois homens mortos e outras quatro pessoas feridas no local. Os feridos foram encaminhado ao Hospital municipal de São João do Meriti.

Segundo a Secretaria municipal de Saúde do município, um dos feridos, homem de 24 anos, chegou morto ao hospital. Os outros feridos foram transferidas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse.

Um dos feridos, um homem de 31 anos, teve fratura exposta na perna e segue internado. Outro homem, de 54 anos, foi atingido por estilhaços na cabeça, ombro e dorso, mas já recebeu alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).