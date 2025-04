Três agentes da PRF morrem em acidente durante perseguição no RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Três agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) morreram e um se feriu na madrugada desta sexta-feira (18) durante uma perseguição a uma moto na avenida Brasil, zona norte do Rio de Janeiro.

Os policiais perseguiam uma dupla sem capacete numa moto quando bateram num outro veículo de passeio, perderam o controle da viatura e capotaram algumas vezes na pista. O outro carro estava ocupado por uma família (mãe, pai e uma criança de 2 anos), mas ninguém se feriu com gravidade.

“A gente só viu uma moto vindo muito rápido, com um cara sem capacete. Nessa, a gente sentiu o impacto no nosso carro. A viatura bateu atrás do nosso carro. A gente só viu uma perseguição, que foi a moto passando muito rápido, o cara sem capacete nenhum, e o impacto atrás do carro”, disse à TV Globo a empresária Maria José dos Santos, que estava no carro de passeio.

Os nomes dos agentes envolvidos no acidente não foram divulgados. O policial ferido está internado no Hospital Getúlio Vargas. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na 38ª DP. Agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança para elucidar a dinâmica do acidente.