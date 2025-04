Paixão de Cristo e procissão do Senhor Morto marcam celebrações da Sexta-feira Santa pelo país

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

Após a procissão de fogaréu nesta quinta (17), as celebrações da Semana Santa têm como principais destaques nesta sexta (18) as encenações de Paixão de Cristo e a procissão do Senhor Morto.

Na cidade de Goiás (GO), a cerca de 140 quilômetros de Goiânia, a celebração é a segunda mais importante no município, atrás apenas do fogaréu que atrai fiéis na madrugada de quinta-feira.

Em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais, há a chamada Procissão do Enterro, a partir das 19h, que conduz as imagens do Cristo Morto e da Senhora das Dores pelas ruas da cidade.

O trajeto, geralmente acompanhado por milhares de fiéis, termina no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Na vizinha Mariana, onde são celebrados os 280 anos da Arquidiocese, a cerimônia se encerra na Catedral Basílica.

Ela acontece também em São João del Rei, outra cidade mineira que atrai fiéis na Semana Santa. A celebração ainda é uma das principais da data em Salvador e em Olinda (PE), no Grande Recife.

O maior destaque em Pernambuco, porém, fica em Fazenda Nova, distrito de Nova Jerusalém, a 180 quilômetros da capital, onde acontece o espetáculo da Paixão de Cristo.

Neste ano, o ator José Loreto interpreta Jesus Cristo, enquanto Letícia Sabatella interpreta Maria.

O evento teve uma pré-estreia para convidados no dia 11 e começou para o público geral no dia 12. As apresentações continuam até o dia 20 e recebem 10 mil pessoas por noite em média. Os ingressos são vendidos pela internet e custam até R$ 220.

Neste ano, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém terá um dia a mais em relação a edições anteriores, por causa do feriado de Tiradentes, que será na segunda-feira. Com isso, o evento terminará no domingo.

Na capital carioca, o Auto da Paixão de Cristo é encenado nos Arcos da Lapa na sexta, a partir das 18h. O ator Ruan Aguiar interpreta Jesus Cristo, enquanto a atriz Isabel Fillardis assume o papel de Maria. A entrada é gratuita.

A mesma encenação acontece em Porto Alegre, a partir das 15h30, em frente ao Santuário São José do Murialdo. Ela é seguida pela procissão de 1,5 quilômetro rumo ao alto do Morro da Cruz, onde ocorre a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo.

Também no estado gaúcho a cidade de Encantado, a 145 km de Porto Alegre, irá celebrar sua primeira Semana Santa após a inauguração do complexo do Cristo Protetor, cuja estátua supera em altura o Cristo Redentor, no Rio. Na sexta pela manhã acontece a quarta edição da Caminhada Penitencial e da Via-Sacra.

No Santuário de Aparecida (SP), outro destino procurado por fiéis na Semana Santa, no sábado (19) acontece a Solene Vigília Pascal, às 20h. Na cerimônia, os fiéis acendem suas velas com a chama do Círio Pascal, símbolo de Cristo ressuscitado.

No domingo, é celebrada às 8h a Missa Solene da Ressurreição no Altar Central.