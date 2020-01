Travesti que denunciou ser impedida de entrar em banheiro feminino entra com ação por danos morais contra shopping 

PUBLICIDADE 

Os advogados de Lanna Hellen, que denunciou ter sido impedida de usar o banheiro feminino de um shopping em Maceió, entraram na Justiça nesta segunda-feira (6) com uma ação de indenização por danos morais contra o shopping.

O casal e sócios Rayanni Albuquerque e Carlos Ângelo, advogados particulares de Lanna Hellen, pedem uma indenização de R$ 100 mil. De acordo com os advogados, a ação foi distribuída para a 1ª Vara Cível de Maceió.

“Reparação pecuniária pelos danos morais, pelos transtornos causados a título de dano moral à Lanna, que foi o constrangimento no shopping, ela foi impedida de utilizar o banheiro, foi levada ao ridículo em público, foi levada à delegacia, algemada, isso tudo gera o dano moral, todo aquele constrangimento público, disse a advogada Rayanni Albuquerque”.

Sobre ação criminal por homofobia, os advogados se reunirão com o Ministério Público para tomar providências a respeito do oferecimento da denúncia, que é o primeiro passo para a ação criminal.

O caso

Lanna Hellen denunciou à polícia que foi impedida por um segurança de usar o banheiro feminino do Shopping Pátio Maceió, na parte alta da capital, na última sexta-feira (3). Ela fez alguns vídeos indignada com a situação e subiu em uma das mesas da praça de alimentação do shopping.

Por meio de nota, o Shopping Pátio disse que a equipe de segurança foi acionada para socorrer uma ex-funcionária transexual que subiu em uma mesa da praça de alimentação. A ação foi necessária para garantir a segurança da própria pessoa e dos demais clientes. Disse que a funcionária não foi impedida de usar o banheiro feminino e que vai apurar o que aconteceu.

O caso ganhou repercussão nacional e se tornou um dos casos mais comentados do Twitter.