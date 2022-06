Travesti é presa suspeita de dopar homem e fazer transferências por PIX, em Goiânia

Uma travesti foi presa suspeita de dopar um homem com um pó branco e fazer transferências por PIX usando o celular dele, em Goiânia

Uma travesti foi presa suspeita de dopar um homem com um pó branco e fazer transferências por PIX usando o celular dele, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, vítima contou que foi abordado por grupo, teve celular desbloqueado e R$6 mil tirados da conta bancária.

A imagem da suspeita foi divulgada pela Polícia Civil, para que outras possíveis vítimas a identifique. O nome dela não foi divulgado.

Segundo as investigações, na noite de 27 de maio, o homem contou que estava dirigindo um carro, quando foi abordado por três pessoas, que abriram a porta e entraram no veículo. Ao entrarem, um dos ladrões o segurou pelo pescoço, o obrigou a inalar um pó branco e, em seguida, exigiram que desbloqueasse o celular.

A prisão da suspeita aconteceu nessa segunda-feira, 6. O delegado responsável pelo caso, Daniel Marcelino, conta que o homem disse que, após inalar o pó, não se lembra do que aconteceu.

“A vítima disse que ficou desacordada, acordou passando mal, foi a hospital e voltou para casa e percebeu que fizeram transferências de quase R$6 mil reais”, disse o delegado.

Ainda conforme a Polícia Civil, a jaqueta do homem, o celular e o relógio dele foram apreendidos com a suspeita. Os policiais contaram que ela é suspeita de ser líder do grupo e já possui passagem policial pelo crime de roubo.

O delegado informou também que a perícia trabalha para identificar a substância do ‘pó branco’ e que as investigações continuam, na tentativa de localizar os outros dois suspeitos.