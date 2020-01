Trancadas sozinhas dentro de casa, irmãs de quatro e sete anos são resgatadas por vizinhos durante incêndio

PUBLICIDADE 

Neste domingo (5), duas meninas de quatro e sete anos de idade foram resgatadas de dentro de uma casa que pegava fogo. Elas foram trancadas e deixadas sozinhas pela mãe, de acordo com relatos de vizinhos aos bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado após problemas elétricos na casa. No local, os vizinhos disseram para a corporação que a mãe teria saído à noite e deixado as duas crianças trancadas. Foram os vizinhos que arrombaram a porta da casa e retiraram as crianças do local.

As meninas foram encaminhadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) por intoxicação da fumaça. A polícia também foi acionada e o caso será encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA).

O caso ocorreu em Manaus-AM.